"الشارقة للأسرة الرياضية" تستقطب أكثر من 60 طلباً للمشاركة

الشارقة 24:

كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، عن استقبال أكثر من 60 طلباً للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة "أبطال خلف الأبطال".

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس أمناء الجائزة الذي عُقد مؤخراً في مجلس الشارقة الرياضي، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وسعادة ندى عسكر النقبي، أمين عام الجائزة، وسعادة خولة السركال، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، وسعادة حنان المحمود، رئيس لجنة التسويق والفعاليات، والدكتور صلاح طاهر، رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة.

واستقبلت الجائزة مشاركات من إمارات الدولة السبع، كما حصدت "فئة الأسرة الرياضية"، التي تستهدف أفراد الأسر أصحاب الإنجازات الرياضية الرسمية على الصعيد المحلي أو العربي أو العالمي، على النسبة الأكبر من جملة المشاركات، ما يشير إلى أن الدورة الجديدة من الجائزة ستحتفي هذا العام بالإنجازات الرياضية التي حققها أبناء الإمارات.

وفتح مجلس أمناء الجائزة باب المشاركة في فئات الجائزة الأربع في مايو الماضي، ولا زالت الفرصة مواتية للراغبين بالمشاركة لتقديم طلباتهم، حيث يستمر استقبال طلبات الأسر حتى 12 ديسمبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني ww.ssfa.ae، وتشترط جائزة الشارقة للأسرة الرياضية على المشاركين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات، وأن يكونوا أصحاب إنجازات وإسهامات رياضية متميزة على المستوى المحلي والدولي بصفة فردية أو جماعية، ويشمل ذلك جميع الرياضات.

وتمثل جائزة الشارقة للأسرة الرياضية قيمة إضافية للرياضة المحلية والنهضة المجتمعية والتماسك الأسري، ويتجلى ذلك في اختيارها "أبطال خلف الأبطال" شعاراً لدورتها الجديدة، إذ تدعو فيه الأسر إلى ترسيخ وتعزيز قيم التضامن والترابط الأسري، في الناشئة والأجيال الجديدة، كما تؤكد على أن الأسرة تمثل حجر الزاوية في عملية التنمية المجتمعية.

ويعكف مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية حالياً على عقد سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى التعريف بالجائزة، والتي تأتي بالتعاون مع نادي الشطرنج الثقافي الرياضي بالشارقة، ونادي الذيد الثقافي الرياضي، إلى جانب جامعة الشارقة "الفرع الرئيسي، والمنطقة الشرقية" والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالشأن الرياضي في الدولة.

وأكد سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، أن الإقبال الذي تشهده الدورة الثانية من جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، يؤكد نجاحها في الدخول إلى كل بيت إماراتي على امتداد ربوع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى تشجيع كل أفراد الأسرة على ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها، وحثهم على إبراز إنجازاتهم الرياضية.

وأضاف الحزامي، أن ارتفاع حجم المشاركة في الجائزة، يعكس الحس الوطني الكبير لدى الأسر الإماراتية، وإيمان أفرادها بمسؤوليتهم الوطنية في إنجاح المبادرات التي تُعرف العالم بمنجزات أبناء الإمارات.

ودعا رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، جميع الأسر الإماراتية التي تنطبق عليها الشروط إلى تقديم طلبات المشاركة، كما دعا جميع الاتحادات الرياضية في الدولة للمساهمة في تعزيز أهداف الجائزة، وتشجيع الأندية والفرق التي تندرج تحتها على المشاركة.

وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لجوائز الدورة الثانية من الجائزة 600 ألف درهم في فئاتها الأربع، إذ تخصص 300 درهم إماراتي "الجائزة الكبرى" لفئة "الأسرة الرياضية"، التي تمنح لأفراد الأسرة الواحدة من الرياضيين، و100 ألف درهم لكل فائز من الفائزين في الفئات الثلاث المتبقية وهي فئة "أسرة بطل"، التي تستهدف الأسر التي أسهمت في تأسيس بطل رياضي أو بطلة رياضية، وفئة "بطل ذو إعاقة، بطلة ذات إعاقة"، التي تم استحداثها في هذه الدورة تماشياً مع نهج دولة الإمارات الرامي إلى دعم شريحة ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع، وفئة "المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية" المستحدثة هذا العام أيضاً.