350 فارساً وفارسة يتنافسون بألقاب 10 أشواط خلال دوري قفز الحواجز

الشارقة 24:

ارتفع عدد فرسان وفارسات قفز الحواجز المشاركين في منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الثامنة، برعاية لونجين وإشراف اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق، إلى أكثر من 350 فارساً وفارسة تنافسوا على الفوز بألقاب 10 أشواط أقيمت على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبها تكتمل حصة معظم المنافسات المفتوحة التي تعين الفرسان من كل الفئات على استكمال جاهزيتهم وإعداد خيولهم للمشاركة في بقية منافسات وبطولات الموسم.

شهد المنافسات الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وقام بتتويج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير النادي، وتابع أداء الفرسان حسام زميت المستشار الفني ممثل اتحاد الفروسية.

الأشواط مفتوحة المشاركة

الشوط المفتوح الأول جاء من جولة واحدة وصُمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها "120" سم، وشارك فيه 27 فارساً وفارسة، 13 منهم أكملوا الجولة دون أخطاء حيث تصدر فارس الفئة الوسطى هشام غريب بالجواد "كيه. أبراكس" من اسطبلات آل علي.

وفي الشوط المفتوح الثاني بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز شارك 15 فارساً، نجح منهم 8 فرسان في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ، والتمايز أكمله 5 فرسان دون خطأ أيضاً، وقفز إلى الصدارة فارس الفئة الكبرى هادي نظام بالجواد "كواكسي" من نادي الشارقة للفروسية بعد احتلاله المركز السابع مع نفس الجواد في تمايز الأسبوع الأول للدوري، وأكمل التمايز في زمن بلغ 35.00 ثانية، وأكمل هادي نظام الثنائية.

ونالت جائزة المركز الثاني فارسة الفئة الوسطى تينا لوند بالجواد "فري ستايل 39" من نادي دبي للبولو والفروسية، وأكملت التمايز في زمن بلغ 35.10 ثانية، وجائزة المركز الثالث نالها فارس الفئة الكبرى ديفيد فردريك في أول مشاركة له بالموسم بصحبة الجواد "ساكسو دو لا روك" من إسطبلات الأصايل، والمملوك للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، وأكمل جولة التمايز في زمن بلغ 36.53 ثانية.

منافسات الناشئين

شوطان للفرسان الناشئين تضمنتهم منافسات الأسبوع الثاني للدوري، الشوط الأول من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها "130" سم، وشارك فيه 26 فارساً وفارسة، 16 منهم أكملوا الجولة دون خطأ، ونالت جائزة المركز الأول فارسة الفئة الوسطى أنيتا ساندي بالجواد "كليكس بلو ستار".

والشوط الثاني بمواصفات جولة واحدة مع تمايز على نفس الارتفاع شارك فيه 27 فارساً وفارسة، 11 منهم تأهلوا للتمايز بعد جولة نظيفة دون خطأ، ونجح 7 منهم في إكمال التمايز دون خطأ، وجائزة الصدارة نالها الفارس هادي نظام بالجواد "دولار" من نادي الشارقة للفروسية في زمن بلغ 31.40 ثانية، وبفارق كسر من الثانية أكمل الفارس هشام غريب التمايز في زمن 31.41 ثانية بالجواد "كيه أبراكس" من اسطبلات آل علي وحاز جائزة المركز الثاني، وفي المشاركة الموسمية الأولى للفارس محمد شافي الرميثي أحرز المركز الثالث بالفرس "دوكسان بي" من نادي تراث الإمارات.

3 فئات في شوطين

بمشاركة 38 فارساً وفارسة من ثلاث فئات هي الفئة المتقدمة للمبتدئين، وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات وفئة "الجونيورز"، أقيم شوطان، الأول بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 115 سم.

وشارك فيه 11 فارساً من فئة الجونيورز، وتصدرهم الفارس أسامة الزبيبي من فئة "الجونيورز" بالفرس "بابريكا" من مركز مندرة للفروسية، و12 فارساً وفارسة من أصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، وتصدرهم الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد "دايموند ويي" من نادي الشارقة للفروسية.

ومن فئة المتقدمة للمبتدئين شارك 15 فارساً، وتصدرهم الفارس خالد محمد الظاهري بالجواد "نيما" من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، والشوط الثاني بمواصفات المرحلتين، وفيه أكمل الفارس أسامة الزبيبي ثنائية بصحبة الفرس "بابريكا" عن فئة "الجونيورز"، والفارس هيثم يونس بالفرس "سييرا أف بي اتش" من مركز الإمارات للفروسية كسب جائزة المركز الأول "مفتوح المشاركة.

وصدارة فئة خيول القفز الصغيرة 5 ـ 6 سنوات حققها الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد "دايموند ويي" من نادي الشارقة للفروسية، وبها أكمل ثنائية أيضاً للأسبوع الثاني على التوالي.

منافسات المبتدئين والفرسان الأطفال

انطلقت منافسات الأسبوع بمشاركة 43 فارساً وفارسة في الشوط الأول المخصص للفئة المتقدمة من المبتدئين، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين 80 ـ 90 سم، ونجح منهم 26 فارساً في إكمال الجولة دون أخطاء، وفي الشوط الثاني المخصص لذات الفئة شارك 44 فارساً نجح منهم 20 فارساً.

وشارك 41 فارساً من فئة المبتدئين والفرسان الأطفال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات في شوط من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 110 سم نجح منهم 27 فارساً، وفي الشوط الثاني لنفس الفئات وعلى ذات الارتفاع شارك 44 فارساً وفارسة نجح منهم 18 فارساً، وحسب الشروط اعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.