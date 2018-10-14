"الشارقة لرياضات الدفاع" يكرم لاعبي الجودو

الشارقة 24:

كرم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لاعبي الجودو بعد نجاحهم في أول مشاركة رسمية باسم النادي في بطولة كأس عام زايد، والتي أقيمت في نادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة.

وفي إطار استراتيجية النادي في تأهيل كافة اللاعبين للمنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الرياضيات، لاسيما في رياضة الجودو، كرم أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، محمد أحمد جانيف وزن 50 كجم لحصوله على الميدالية الذهبية، وسليمان بلقاسيم وزن 60 كجم لحصوله على الميدالية الفضية، وبشار حسين وزن 55 كجم لحصوله على الميدالية البرونزية.

وكرم رئيس مجلس إدارة النادي، سالم سعيد المهيري وزن 55 كجم لحصوله على الميدالية البرونزية، وحصل اللاعب يوسف الشامسي وزن 38 كجم على الميدالية الفضية، وضمن فئة مواليد 2001 / 2003 حصل اللاعب دزيبربل ماجوميدوف وزن 90 كجم على الميدالية البرونزية، وميكان جاسم وزن 81 كجم على الميدالية البرونزية، وحصل اللاعب أكبر صلاح الدين وزن 42 كجم على الميدالية البرونزية.

وأشار العويس إلى أن مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لن يتوانى في دعم اللاعبين ومواصلة تأهيليهم، ورعاية المواهب أينما وجدت بأندية إمارة الشارقة، للوصول لمنصات التتويج العالمي.

جاء التكريم بحضور عبيد العسم عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وناصر خليفة البدور الوكيل المساعد في العلاقات الدولية والشؤون الصحية بوزارة الصحة، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، ومحمد جاسم سجواني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أمين السر المساعد والمشرف العام على رياضة الجودو، وحمد سالم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسالم خميس سعيد المزروعي عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء مشرف عام الألعاب الفردية، وحميد شامس الزرعوني عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية مشرف عام الكاراتيه والجودو.