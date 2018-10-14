العنبري: النتائج السلبية لن تمنعنا من مباراة قوية أمام الجزيرة

الشارقة 24 – محمود علي:

أكد عبد العزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، أن استعدادات فريقه للمباراة مع الجزيرة تمضي بشكل جيد رغم النتيجة السلبية لمباراة الفريق الأخيرة بالبطولة أمام النصر والفترة القصيرة بين المباراتين.

ورفض العنبري في مؤتمر صحافي وصف الأداء أمام النصر بالسيئ مشدداً على أن الفريق أدى مباراة جيدة أمام النصر ورغم الخسارة.

وأعرب عن رضائه عن أداء الفريق، مشيراً إلى أن بمقدورهم تقديم مباراة قوية أمام الجزيرة.

وكشف المدرب عن غياب صانع ألعاب الفريق البرازيلي إيغور كورنادو الذي عانى من بعض الآلام بعد مشاركته في الشوط الثاني لمباراة النصر، إضافة إلى قرار الجهاز الفني بإراحة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز استعداداً لمباراة عجمان في الدوري.

وشدد العنبري على ضرورة منح الفرصة للاعبين بقصد توسيع قاعدة الاختيار حتى يستفيد الفريق رغم خشيته من تأثير النتائج السلبية على معنويات الفريق.