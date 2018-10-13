كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد ينطلق في نوفمبر بالإمارات

الشارقة 24 – وام:

أعلن منطاد الإمارات، عن تغيير مسمى النسخة القادمة من كأس ومهرجان الإمارات الدولي للمناطيد، الذي سينطلق في نسخته الـ 13 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، إلى كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد.

وأعرب الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، عن اعتزاز وافتخار شباب الإمارات وجميع الشباب العربي، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على النسخة القادمة من المهرجان، الذي يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة، وتحتضنه جميع إمارات الدولة بمشاركة دولية كبيرة، وحضور ومتابعة إعلامية واسعة.

وأشار الكابتن حسن ناصر المنصوري الأمين العام لمنطاد الإمارات، إلى حرص الإمارات على استضافة واحتضان أهم البطولات والفعاليات الدولية، في شتى المناسبات والمجالات، ومنها كأس ومهرجان الملك سلمان الدولي للمناطيد، الذي سيشهد إطلاق منطاد خادم الحرمين الشريفين إلى جانب منطاد "العالم لن ينساك يا زايد"، المتوج بصورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنطاد كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.