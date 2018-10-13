الأبيض يستعد لمواجهة فنزويلا 16 أكتوبر بختام معسكر برشلونة

الشارقة 24 - محمود علي:

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، سلسلة تدريباته اليومية بمعسكره الحالي، المقام في مدينة برشلونة الإسبانية، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا-الإمارات 2019، والتي سيلعب فيها الأبيض بالمجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات البحرين والهند وتايلند.

ويستعد الأبيض لخوض مباراته الدولية الودية الثانية، الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري، أمام منتخب فنزويلا صاحب المرتبة الـ 31 عالمياً، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لشهر أغسطس، وذلك على إستاد لويس كومبانيس الأولمبي، في ختام المعسكر الذي انطلق منذ 6 أكتوبر.

وكان منتخبنا الوطني أنهى مباراته الدولية الأولى، أمام منتخب هندوراس، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، في تجربة جاءت مفيدة للأبيض، الذي قدم مستوى فنياً رائعاً وسنحت له العديد من الفرص، وأظهرت كذلك انسجام اللاعبين أكثر مع بعضهم البعض، واستيعاباً أكبر لطريقة وأسلوب اللعب سواء في الحالة الدفاعية أو الهجومية.

من جهته قرر الجهاز الفني لمنتخبنا، عودة الثلاثي علي مبخوت، وأحمد خليل، ومحمد أحمد، إلى البلاد لمواصلة برنامجهم العلاجي مع الأندية، وبالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب، فيما تم استدعاء مهاجم الجزيرة أحمد ربيع، لقائمة الأبيض استعداداً لمواجهة فنزويلا.

وكان اللاعبان علي مبخوت وأحمد خليل، قد غابا عن مواجهة هندوراس بداعي الإصابة، وعدم الجاهزية، فيما تعرض المدافع محمد أحمد للإصابة في المباراة التي شارك فيها بديلاً في الشوط الثاني.