وزير الرياضة المصري متحدثاً في ندوة "دبي للإبداع الرياضي"

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن مشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، في ندوة دبي الدولية الرابعة عشرة للإبداع الرياضي، التي ستنظمها الجائزة في الـ 31 أكتوبر الجاري في فندق ميناء السلام، تحت شعار "تمكين الشباب في المجال الرياضي".

وسيتحدث الوزير المصري في الندوة، عن دور الشباب في صناعة المستقبل الرياضي، حيث ستتضمن محاور الجلسة تسليط الضوء على دور الشباب في تطوير القطاع الرياضي، ومدى التأثير الذي يحدثه تمكين الشباب، على تحقيق الأهداف المرجوة.