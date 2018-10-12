الاتحاد الآسيوي يرشح "لجنة المحترفين" لجائزة أفضل دوري في القارة

الشارقة 24 – محمود علي:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومنظمة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية أمس الخميس، عن ترشيح لجنة دوري المحترفين لجائزة أفضل دوري في القارة ضمن الاتحادات المتطورة.

واختير دوري الخليج العربي ضمن أفضل عشرة بطولات للدوري في القارة في قائمة ضمت عدداً من أعرق المسابقات المحلية في آسيا من دول كاليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وأستراليا والصين وتايلند وأوزبكستان.

تم تقييم المرشحين في 11 جانب من ضمنها الإدارة والأداء المالي، والمسابقات والتسويق والترويج والإعلام والاتصال، وركزت نتائج التقييم على الجوانب الإدارية والتنظيمية بصورة أكبر من الجانب الفني للدوري.

وسوف يكشف لاحقاً عن قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين عن كل فئة، وستتم دعوتهم لحضور حفل جوائز مؤسسة صناعة الرياضة في العاصمة التايلاندية بانكوك يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.

وكانت لجنة دوري المحترفين قد فازت بجائزة أفضل منظمة كرة قدم، معترف بها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضمن مسابقة جوائز صناعة الرياضة الآسيوية العام الماضي.