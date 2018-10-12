شباب الأهلي يقدم مدربه الجديد الأرجنتيني أروابارينا

الشارقة 24 – محمود علي:

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة بمقره، قدم نادي شباب الأهلي المدرب الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني الجديد للفريق خلفاً للتشيلي خوزيه لويس سييرا.

وعبر المدرب الأرجنتيني أروابارينا عن سعادته بالانضمام إلى نادي عريق مثل شباب الأهلي صاحب بطولات وإنجازات معروفة على مستوى الدولة.

وأضاف أن المفاوضات سارت بصورة سلسة، واكتملت دون عقبات برغبة مشتركة من الجانبين.

ووعد أروابارينا بالعمل الجاد والمستمر من أجل تحقيق الطموحات المرجوة، والسعي لبناء فريق عمل وتشكيل مجموعة متجانسة تعمل بروح الفريق الواحد، وتسخير قدراته لمصلحة الفريق، مشيراً إلى أن النادي لديه لاعبين مميزين وأصحاب خبرة.