منتخب الإمارات يتعادل مع هندوراس ودياً 1-1

الشارقة 24 – محمود علي:

تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب هندوراس بهدف لهدف في المباراة الدولية الودية التي جرت اليوم الخميس بإستاد لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية، استعداداً للمشاركة في نهائيات كاس آسيا الإمارات 2019.

وتقدم منتخب هندوراس بالنتيجة في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب روميل روبسن قبل أن يسجل عمر عبد الرحمن هدف التعادل لمنتخبنا في الدقيقة 32 من تمريره رائعة من القائد إسماعيل مطر.

خاض منتخبنا المباراة بتشكيلة ضمت خالد عيسى في حراسة المرمى وإسماعيل أحمد وخليفة مبارك غانم ومحمد برغش ومحمود خميس وعلي سالمين وعامر عبد الرحمن وخميس إسماعيل وعمر عبد الرحمن وخلفان مبارك وإسماعيل مطر.

وأجرى مدرب منتخبنا ألبيرتو زاكيروني مجموعة من التبديلات خلال شوط المباراة الثاني، حيث أشرك إسماعيل الحمادي أحمد برمان وبندر الاحبابي وماجد حسن ومحمد أحمد بدلاً من خلفان مبارك وخميس إسماعيل وإسماعيل مطر وعمر عبد الرحمن ومحمد برغش.

وافتقد منتخبنا في مباراة اليوم جهود المهاجمين أحمد خليل وعلي مبخوت اللذان يخضعان لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب.