الوصل ينفي إقالة مدربه ويقاضي مروجي الشائعات

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد نادي الوصل، أن المدرب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس سيواصل مهامه في تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأعرب مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم في بيان، عن استنكاره لبث الشائعات من قبل بعض الجهات الإعلامية، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حول النادي، ودعا الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل، إلى الترفع في القول والفعل، وتحري الدقة والمصداقية والالتزام بالمعايير المهنية، فيما تنشره من بيانات أو أخبار تتعلق بالنادي ومنتسبيه.

وأوضح البيان، أن الشركة كلفت محاميها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد من يروج مثل هذه الشائعات المغرضة، التي تستهدف النادي، وتسعى إلى عرقلة مسيرته.