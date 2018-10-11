الإثارة تتجدد في تصفيات كأس رئيس الدولة الجمعة

الشارقة 24 - محمود علي:

تنطلق مساء الجمعة، الجولة الثانية من تصفيات أندية الدرجة الأولى، المؤهلة إلى مسابقة كأس رئيس الدولة، حيث يلتقي مصفوت والتعاون لحساب المجموعة الثانية، ويستضيف العروبة نادي حتا على ملعب إستاد خليفة بن زايد، بينما سيلعب دبا الحصن مع خورفكان، والعربي مع الحمرية، يوم السبت، في مباراتي الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى .

ويتصدر نادي دبا الحصن المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على الحمرية، بهدفين مقابل هدف، يليه في الترتيب نادي مسافي، الذي تغلب على العربي بهدف نظيف.

فيما تأتي صدارة المجموعة الثانية، لصالح نادي العروبة وبثلاث نقاط بعد فوزه على الذيد، بهدفين نظيفين، يليه في الترتيب حتا بنفس عدد النقاط، ولكن يفصلهما فارق الأهداف، حيث أنهى حتا مباراة الأسبوع الأول، بنتيجة،4-3، على حساب مصفوت.