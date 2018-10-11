منتخب الشباب يتعادل ودياً مع نظيره الماليزي

الشارقة 24 – وام:

تعادل منتخبنا الوطني للشباب "تحت 19 عاماً" مع نظيره الماليزي بهدف لكل منهما في التجربة الودية الأولى ضمن معسكره المقام حالياُ في كوالامبور، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في جاكرتا أكتوبر الجاري.

سجل هدف منتخبنا الوطني اللاعب أحمد فوزي في الدقيقة 7، فيما سجل هدف منتخب ماليزيا اللاعب محمد فوزان في الدقيقة 79 " من عمر المباراة التي جرت على استاد شاه علم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجدداً يوم السبت المقبل في البروفة الأخيرة قبل المغادرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.