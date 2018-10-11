استعداداً لنهائيات "آسيا"

منتخب الشباب يتعادل ودياً مع نظيره الماليزي

  • الخميس 11, أكتوبر 2018 في 1:32 ص
  • أبيض الشباب خلال تدريباته، أرشيفية
    أبيض الشباب خلال تدريباته، أرشيفية
انتهت مباراة منتخبنا الوطني للشباب "تحت 19 عاماً"، مع نظيره الماليزي، التي جرت الأربعاء، في العاصمة الماليزية كوالامبور بهدف لكل منهما.
الشارقة 24 – وام:
 
تعادل منتخبنا الوطني للشباب "تحت 19 عاماً" مع نظيره الماليزي بهدف لكل منهما في التجربة الودية الأولى ضمن معسكره المقام حالياُ في كوالامبور، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في جاكرتا أكتوبر الجاري.
 
سجل هدف منتخبنا الوطني اللاعب أحمد فوزي في الدقيقة 7، فيما سجل هدف منتخب ماليزيا اللاعب محمد فوزان في الدقيقة 79 " من عمر المباراة التي جرت على استاد شاه علم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
 
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجدداً يوم السبت المقبل في البروفة الأخيرة قبل المغادرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.