مجموعة نارية لأبيض الشواطئ في كأس القارات

الشارقة 24 - محمود علي:

أوقعت قرعة بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، للعام الثامن على التوالي، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، منتخبنا الوطني، في المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً البرازيل بطل العالم وحامل اللقب، وإسبانيا ومصر.

وتم الإعلان عن نتائج القرعة، في مؤتمر صحافي، عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعادة سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وجوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية بالفيفا، وجين جياو رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات: هايتي، والولايات المتحدة، وإيران، وروسيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أن مباريات البطولة، ستلعب بنظام الدوري، من دور واحد، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية.