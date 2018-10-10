"المحترفين" تطلق برنامج الاحتراف الإداري

الشارقة 24:

أعلنت لجنة دوري المحترفين، بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن إطلاق النسخة الأولى، من برنامج شهادة لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018-2019.

وسيكون البرنامج، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الجيل القادم، من الإداريين بكرة القدم متاحاً لمنسوبي الأندية المحترفة، والمجالس والاتحادات الرياضية، داخل وخارج الإمارات.

ويتيح البرنامج للدارسين، الحصول على شهادات في مساق الإدارة التنفيذية، ومساق الإعلام والتسويق، حيث يتكون كل مساق من أربعة محاور رئيسة، يتم تدريسها خلال الموسم الكروي من أكتوبر حتى مايو.

وأكد مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ضرورة المضي قدماً، في تطوير الكوادر البشرية العاملة في المنظومة الكروية الإماراتية، على مستوى اتحاد الكرة، والأندية ومختلف المؤسسات الرياضية، وفقاً لأحدث المعايير والأنظمة العالمية المتبعة في عالم الكرة.

ودعا الأندية والمجالس والاتحادات الرياضية المعنية والمستهدفة، من قبل هذا البرنامج إلى التفاعل مع الدورات التدريبية، والالتحاق بها، وتسخير كل الإمكانات المتاحة، بهدف إنجاح هذا المشروع التطويري المهم، وشكر فريق العمل القائم على المشروع، الذي يعمل وفق المعايير الكروية العالمية، مشيداً بجهوده.

بدوره، أعلن عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود اللجنة التي تستهدف تأهيل الكوادر العاملة في الأندية المحترفة في مختلف المجالات، تنفيذاً للخطة الاستراتيجية 2017-2020، لاستقطاب وتطوير الكوادر الاختصاصية المؤهلة، من خلال الدورات التدريبية التخصصية التي يتم تنفيذها.

مروان بن غليطة