النصر يفوز على الشارقة في كأس الخليج

الشارقة 24 - محمود علي:

واصل النصر صدارته للمجموعة الثانية من كأس الخليج العربي، وذلك عقب الفوز على الشارقة، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي احتضنها إستاد مكتوم بن راشد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي، يوم الأربعاء.

تقدم يوهان كاباي للنصر في الدقيقة 37، وأضاف محمد سلمان العكبري الهدف الثاني في الدقيقة 54، قبل أن يسجل ألفارو نيغريدو الهدف الثالث في الدقيقة 55.

ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، في حين ما زال الشارقة في المركز الأخير من الترتيب دون نقاط.

ووسع العميد، الفارق بينه وبين أقرب منافسيه فريق الجزيرة، إلى خمس نقاط.