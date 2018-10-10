لؤي علاي: "خورفكان للمعاقين" يحصد جائزة النادي الأكثر تطوراً

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه لؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية والإعلامية بنادي خورفكان للمعاقين بالشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نصير المعاقين، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي راعي جائزة التميز لأندية الشارقة، كما توجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي عمل ليل نهار لإيصال هذه الجائزة إلى قمة التميز.

وفي تصريح لـ "الشارقة 24"، أكد علاي أن نادي خورفكان للمعاقين حقق جائزة النادي الأكثر تطوراً، واصفاً إياها بـ "المهمة والمميزة".

واختتم علاي حديثه، قائلاً: "مهما فقدنا البصر، أنتم بصيرتنا، ومهما جلسنا على كرسي سنمضي خلفكم، ومهما فقدنا سمعنا يكفي ابتسامتكم تنير طريقنا".