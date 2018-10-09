سالم الشامسي: حاكم الشارقة عودنا على تكريم المتميزين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، كرمت اللجنة العليا لبرنامج التميز لأندية إمارة الشارقة الفائزين بالدورة الثانية للبرنامج، في حفل أقيم مساء الثلاثاء بمركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أكد سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي فخره واعتزازه بحضور حفل تكريم الفائزين بالدورة الثانية لبرنامج "تميز الأندية"، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أن تكون هذه المناسبة فرصة لتكريم التميز.

وأضاف الشامسي أن "صاحب السمو حاكم الشارقة عودنا دائماً على تكريم المتميزين في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية".

وتقدم الشامسي، في نهاية تصريحه، بالشكر والعرفان للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وإلى اللجنة العليا والمحكمين، متمنياً لهم دوام التوفيق.