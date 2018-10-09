سهيل: تجهيزات الأبيض في معسكر برشلونة "إيجابية"

الشارقة 24 - محمود علي:

أشاد الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة بالعمل الذي يقوم به أعضاء الجهاز الإداري والفني للأبيض في معسكر برشلونة من خلال تهيئة العوامل التي تساعد اللاعبين على أداء تدريباتهم بكل حيوية ونشاط وجدية.

وأكد سهيل أن كافة الأمور تسير وفق ما كان مخططاً له، موضحاً أن الأجواء إيجابية سواء في الحصص التدريبية أو في مقر الإقامة وأن الجميع يعمل ويؤدي دوره على أكمل وجه.

وأشار سهيل الذي يرافق البعثة في معسكر برشلونة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة إلى أن قائمة المنتخب الحالية تضم نخبة مميزة من اللاعبين الذين أثبتوا قدراتهم خلال الفترة الماضية وظهروا بشكل لافت سواء العناصر التي شاركت في صفوف المنتخب الأولمبي الذي تُوج بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكرتا مؤخراً أو بقية العناصر التي تميزت في مسابقة دوري الخليج العربي بالإضافة إلى العناصر الحاضرة في صفوف المنتخب خلال المعسكرات الأخيرة.

وأضاف أن وجود عناصر مميزة وفي أكثر من مركز سيمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لعملية الاختيار وسيسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، خاصة وأن المنافسة ستكون حامية فيما بينهم، حيث سيحرص كل عنصر على حجز مقعده في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.