الظفرة يتفوق على الإمارات برباعية

الشارقة 24 - محمود علي:

حقق الظفرة فوزاً مستحقاً على ضيفه الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي احتضنها إستاد حمدان بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي.

تقدم الظفرة في الدقيقة 25 عن طريق ديغو ريغوناتو، وأضاف أمين عطوشي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 50 سجل راشد مهير الهدف الثالث للظفرة، ونجح الإمارات في تقليل الفارق في الدقيقة 55 عبر خالد الزعابي لاعب الظفرة الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه، وجاء الهدف الرابع والقاتل للظفرة في الدقيقة 86 عن طريق ريغوناتو، قبل أن يسجل المالي شيخ دياباتي الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 87.

بهذا الفوز، رفع الظفرة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث من الترتيب، في حين توقف رصيد الإمارات عند نقطة واحدة في المركز السادس.