قرينة حاكم الشارقة تدرج قدم الصالات في ألعاب "الرياضي للمرأة"

الشارقة 24:

في مبادرة جديدة تعزز مسيرة الرياضة النسائية بالدولة، وجّهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بإدراج كرة القدم للصالات للفتيات ضمن الألعاب المعتمدة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، التابع للمؤسسة.

وأوصت سموها بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لانطلاقة اللعبة الجديدة، من أجهزة إدارية وفنية للاطلاع بمهام الإشراف والتدريب وكل متطلبات تكوين فرق تمثّل النادي في البطولات الرياضية الخاصة بتلك الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونائب مدير المؤسسة مريم يوسف الحوسني.

واعتمدت سموها إدراج اللعبة الجديدة ضمن أنشطة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بعدما اطلعت على الدراسة الشاملة الخاصة بجدوى إدراج اللعبة ضمن أنشطة النادي ومردودها على اللاعبات من النواحي الصحية النفسية والبدنية، وبما يتوافق مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع.

كما وجهت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، باتخاذ كافة السبل والإجراءات من أجل البدء بعقد اجتماعات مع الجهات المختصة بصالات كرة القدم بالدولة للاطلاع على احتياجات اللعبة، مؤكدة على ضرورة مراعاة وجود عناصر من مختلف الفئات العمرية تفرز لاعبات يتدرجن من مرحلة الناشئات حتى الفريق الأول.

وأكدت سموها على أهمية العناية بجودة ومحتوى التدريب وتدرجه على أسس علمية حديثة على المستويين البدني والفني، في سبيل صقل قدرات اللاعبات وتمكينهن من ممارسة اللعبة بمهارة، مشيرة سموها إلى أن الهدف الأساسي من استمرار استحداث ألعاب جديدة بالنادي هو تلبية احتياجات اللاعبات واستقطابهن لممارسة الرياضة، فضلاً عن تكوين نواة من اللاعبات المتميزات لرفد المنتخبات الوطنية بلاعبات جديرات بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية على المستويات كافة.

من جهتها، رفعت سعادة ندى النقبي، أسمى معاني الشكر والامتنان باسم جميع العاملات في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة على رعايتها ودعمها اللامحدود لرياضة المرأة، مؤكدة أن مبادرة سموها الجديدة تدعم وتعزز جهود المؤسسة في تقديم أفضل الخدمات للرياضيات كما تتيح لهن فرص ممارسة الأنشطة الرياضية في إطار متنوع ومنظم تحكمه اللوائح والقوانين وتقاليد المجتمع.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، آليات مبرمجة مرحلياً، لتطوير وتوسيع نطاق ممارسة النشاط الرياضي في نادي الشارقة الرياضي للمرأة وفروعه المنتشرة بالإمارة بشكل يلبي احتياجات الفتيات والسيدات في ممارسة أنشطة رياضية متنوعة تتيح لبنات الوطن إبراز طاقاتهن ومواهبهن الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية، وبما يحقق رسالة النادي في تهيئة البيئة الجاذبة للرياضيات في إمارة الشارقة، وإتاحة الفرصة لهن للنيل من الفوائد الجمة للرياضة من خلال ممارستها في إطار من الالتزام بأخلاق وقواعد التنافس الشريف.