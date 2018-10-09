العنبري: "الغيابات" لم تمنعنا من الاستعداد الجيد لمواجهة النصر

الشارقة 24 - محمود علي:

أكد مدرب فريق الشارقة عبد العزيز العنبري أن قصر الفترة بين مباراة الدوري والكأس، إضافة للغيابات الكبيرة في صفوف الفريق بسبب سفر اللاعبين الدوليين للالتحاق بمنتخباتهم، كان لها التأثير الكبير على استعدادات الفريق قبل مواجهة النصر في الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي.

وأضاف العنبري في مؤتمر صحافي أن "الاستعداد للمباراة جاء في وقت قصير وبظروف غياب عدة لاعبين منهم ريان وشوكوروف والحسن وماجد سرور لانضمامهم للمنتخب، كما نفقد جهود ايغور للإصابة".

وشدد العنبري على أهمية البطولة لجميع الفرق، لافتاً إلى صعوبة لقاء النصر.

وتابع مدرب الشارقة، قائلاً: "نسعى دائما لاستثمار الغيابات بمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في الدوري".

ورفض العنبري التحجج بالإصابات والغيابات لتبرير سوء الأداء في المباراة، قائلاً "الغيابات ليست عذراً، ونطالب بتقديم المستوى الجيد والنتيجة الإيجابية، والقانون يسمح لنا باللعب بثلاثة لاعبين من مواليد 97 وهي فرصة أيضا للاعبين لإثبات وجودهم وأحقيتهم باللعب".