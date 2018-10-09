أبيض الشواطئ يواجه نظيره الكويتي

الشارقة 24 - محمود علي:

أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تحضيراته لمواجهة شقيقه الكويتي، الثلاثاء، في التجربة الودية الثالثة ضمن معسكره الحالي المقام في الكويت استعداداً للمشاركة في كأس القارات التي تستضيفها دبي نوفمبر المقبل، وكان منتخبنا خاض تجربتين وديتين مع الأزرق خسر الأولى بهدفين مقابل لا شيء، وفاز في الثانية بسبعة أهداف مقابل هدف.

وأكد خليل أهلي مدير منتخب "الشاطئية" أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد المازمي واللاعبين أنهوا استعداداتهم للمواجهة الثالثة التي ستقام على ملعب سوق شرق، مشيراً إلى أن المعسكر يسير وفق ما كان مخططاً له، وأن الجهاز الفني ركز على العامل البدني ورفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين خاصة وأن لعبة كرة القدم الشاطئية تحتاج إلى مستوى عالٍ من اللياقة والقوة البدنية بالإضافة إلى التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية والمهارية.

ولفت أهلي إلى أن فترة الإعداد الثالثة لأبيض الشواطئ ستبدأ من 12 أكتوبر في دبي عقب العودة من الكويت وتستمر حتى موعد البطولة في الـ 5 من نوفمبر المقبل، وستشهد لعب مباراة ودية مع المنتخب العماني الشقيق.