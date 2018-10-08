"سلة شباب الأهلي" تتعاقد مع مدرب مصري و3 محترفين

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلن نادي شباب الأهلي، تعزيز فريق كرة السلة، بمدرب مصري وثلاثة محترفين، وهم جستن أنتوني كارتر ومايكل شارلس ماير، واللاعب مامادو نداي، الذي تم تسجيله ضمن فئة المقيمين.

وأكد النادي في بيان له أن التعاقد مع اللاعبين والمدرب، يأتي بتوجيهات من اللواء محمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي.

جدير بالذكر أن المدرب أحمد مرعي، قد عمل في تدريب عدد من الفرق المصرية، ومن بينها الزمالك والجزيرة، وفريق سبورتينغ الذي حقق معه لقب الدوري المصري لكرة السلة، في الموسم الماضي.

كما يتمتع اللاعبون الثلاثة بخبرات ميدانية كبيرة، حيث لعب جاستن أنتوني كارتر في سلوفاكيا وتركيا والصين وروسيا، وهو من مواليد عام 1987، فيما خاض مايكل شارلس البالغ من العمر 27 عاماً تجارب احترافية في بلجيكا وفرنسا وايطاليا، وشارك اللاعب مامادو المولود في العاصمة أبوظبي في العام 1992، مع فريق شباب الأهلي في الموسم الماضي، وقدم مستوى متميزاً.