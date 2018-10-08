"الشارقة الرياضي" يُكرّم الفائزين بـ "تميز الأندية" الثلاثاء

الشارقة 24:

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تكشف اللجنة العليا لبرنامج التميز لأندية الإمارة، عن الفائزين في الدورة الثانية، في حفل يقام مساء الثلاثاء، بمركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات.

ويتم في الحفل، تكريم الأندية الفائزة، من بين تسعة أندية رياضية، وخمسة تخصصية، شاركت في المنافسات، ترجمة لأهداف مجلس الشارقة الرياضي الاستراتيجية، للارتقاء بنظام العمل في الأندية.

ويشهد حفل التكريم، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، إلى جانب أعضاء المجلس، ورؤساء مجالس إدارات الأندية بالإمارة، والعديد من القيادات الرياضية واللاعبين المميزين.

وكانت اللجنة العليا المكونة، من الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري رئيساً، وعضوية كل من علي سالم المدفع، والدكتور صلاح طاهر الحاج، ومحمد إبراهيم الرئيسي، والدكتور محمد عبد العظيم، قد ناقشت عبر سلسلة اجتماعات سابقة، إجراءات التحكيم، واعتمدت أسماء الأندية الفائزة في الدورة الثانية للبرنامج، لفئات النادي الرياضي المتميز، والنادي التخصصي المتميز، والنادي المتميز في الأنشطة الثقافية والمجتمعية، والنادي التخصصي المتميز في الأنشطة الثقافية والمجتمعية، والنادي الأكثر تطوراً.

كما اعتمدت اللجنة، أسماء المرشحين، للفوز بالجوائز التقديرية، في مجالات التميز الرياضي بالقيادة الاستراتيجية، والتسويق والاستثمار، والإعلام والاتصال، والإدارة الفنية، ورعاية اللاعبين، والإنجازات الرياضية.

وأكد سعادة عيسى هلال الحزامي، أن برنامج تميز الأندية، يعد من أهم المبادرات التي أطلقها المجلس، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة حثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، للارتقاء والتميز في العمل الرياضي، وتحفيز الأندية والعاملين في المجال الرياضي، ورفع مستويات وكفاءة الأداء في الأندية، بما يترك أثراً كبيراً في دفعها، لتحقيق الإبداع والارتقاء، وبما يسهم في تأكيد ريادة أندية الشارقة على كل المستويات.

وأشار سعادته، إلى دور المؤسسات الرياضية، في بناء القدرات وتطوير الإمكانات لدى العاملين في المجال الرياضي، بوضع الخطط والبرامج، التي من شأنها تطوير الأندية.

وأضاف سعادة أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن نهج المجلس في برنامج تميز الأندية، يضيف لها الكثير، إدارياً وفنياً وثقافياً واجتماعياً، ويحقق أرقى أساليب الإبداع، وبلوغ النجاح والتميز، ويساعد في عملية التقييم المستمر، وتحسين جودة الأداء، إلى جانب تحفيز الموظفين والأجهزة الإدارية.