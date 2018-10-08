نادي الذيد الرياضي يكرم السباح كنان العلي ويوجه بدعمه "فنياً"

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، في مقره بمدينة الذيد، حفلاً، للاحتفاء بسباحه الواعد كنان محمد العلي، الذي نجح في تحقيق المركز الأول ظهر 100متر على مستوى الدولة، في بطولة كأس الإمارات، وحصوله على ميدالية برونزية في الظهر 50 متر.

وأكد مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي مواصلة اهتمامه بكافة القطاعات والمراحل السنية، واستراتيجيته في دعم واكتشاف المواهب الرياضية الناشئة ورعايتها، مشيراً إلى أن تلك المواهب هي منجم الخامات الرياضية في كافة الألعاب، وهي القاعدة الأساسية للتميز.