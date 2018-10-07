الجولة الخامسة لدوري الخليج.. 20 هدفاً و20 بطاقة صفراء

الشارقة 24- محمود علي:

انتهت الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، بتصدر الشارقة والعين لجدول الترتيب، فيما حقق النصر والظفرة أول فوز لهما بالبطولة، "الشارقة 24" رصد أرقام الجولة في السطور التالية:

1- سجل في الجولة 20 هدفاً لتكون الأقل تهديفاً حتى الآن منذ بداية الموسم.

2- الشارقة والعين يحفظان على الصدارة، رغم التعادل مع الجزيرة والفجيرة.

3- الوحدة يفوز على الإمارات، 3-1، ويصبح الفريق الوحيد الذي يحقق الفوز خارج ملعبه في الجولة.

4- للمرة الأولى من بداية الدوري يحقق النصر والظفرة الفوز.

5- للمرة الأولى في المسابقة، هذا الموسم، انتهت مباراتان بالتعادل "الجزيرة والشارقة، الفجيرة والعين".

6- 20 بطاقة صفراء وغياب الحمراء في الجولة.

7- وصل الحضور الجماهيري في لقاءات الجولة إلى 9121 مشجعاً.