الشارقة في الصدارة

الجولة الخامسة لدوري الخليج.. 20 هدفاً و20 بطاقة صفراء

  • الأحد 07, أكتوبر 2018 في 6:00 م
  • من لقاء الجزيرة والشارقة
    من لقاء الجزيرة والشارقة
  • جانب من الحضور الجماهيري
    جانب من الحضور الجماهيري
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اختتمت مساء الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، وهي الجولة التي حافظ فيها الشارقة والعين على صدارتهما لجدول الترتيب، وذلك على الرغم من التعادل مع الجزيرة والفجيرة على التوالي.
الشارقة 24- محمود علي:
 
انتهت الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، بتصدر الشارقة والعين لجدول الترتيب، فيما حقق النصر والظفرة أول فوز لهما بالبطولة، "الشارقة 24" رصد أرقام الجولة في السطور التالية:
 
1- سجل في الجولة 20 هدفاً لتكون الأقل تهديفاً حتى الآن منذ بداية الموسم.
 
2- الشارقة والعين يحفظان على الصدارة، رغم التعادل مع الجزيرة والفجيرة.
 
3- الوحدة يفوز على الإمارات، 3-1، ويصبح الفريق الوحيد الذي يحقق الفوز خارج ملعبه في الجولة.
 
4- للمرة الأولى من بداية الدوري يحقق النصر والظفرة الفوز.
 
5- للمرة الأولى في المسابقة، هذا الموسم، انتهت مباراتان بالتعادل "الجزيرة والشارقة، الفجيرة والعين".
 
6- 20 بطاقة صفراء وغياب الحمراء في الجولة.
 
7- وصل الحضور الجماهيري في لقاءات الجولة إلى 9121 مشجعاً.