الجولة الخامسة لدوري الخليج.. 20 هدفاً و20 بطاقة صفراء

الشارقة 24- محمود علي:
انتهت الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، بتصدر الشارقة والعين لجدول الترتيب، فيما حقق النصر والظفرة أول فوز لهما بالبطولة، "الشارقة 24" رصد أرقام الجولة في السطور التالية:
1- سجل في الجولة 20 هدفاً لتكون الأقل تهديفاً حتى الآن منذ بداية الموسم.
2- الشارقة والعين يحفظان على الصدارة، رغم التعادل مع الجزيرة والفجيرة.
3- الوحدة يفوز على الإمارات، 3-1، ويصبح الفريق الوحيد الذي يحقق الفوز خارج ملعبه في الجولة.
4- للمرة الأولى من بداية الدوري يحقق النصر والظفرة الفوز.
5- للمرة الأولى في المسابقة، هذا الموسم، انتهت مباراتان بالتعادل "الجزيرة والشارقة، الفجيرة والعين".
6- 20 بطاقة صفراء وغياب الحمراء في الجولة.
7- وصل الحضور الجماهيري في لقاءات الجولة إلى 9121 مشجعاً.