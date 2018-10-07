23 أكتوبر انطلاق النسخة الخامسة من كأس الشارقة الرياضي للسيدات

الشارقة 24 - وام:

تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة يوم 23 أكتوبر الجاري، النسخة الخامسة من كأس الشارقة الرياضي للسيدات، في الصالة الرياضية بالمؤسسة، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتهدف هذه الفعالية الرياضية التي تتنافس فيها موظفات المؤسسات الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة في 3 ألعاب هي كرة الطاولة والسلة والرماية، إلى تنمية الوعي الرياضي لدى المجتمع بأهمية ممارسة المرأة للرياضة، وبمدى مساهمة الرياضة في تنمية القدرات الإنتاجية وتحسين الحياة النفسية والاجتماعية للمرأة العاملة، وإتاحة الفرصة أمام النساء للمشاركة في الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، لما لذلك من أثر إيجابي على أدائهن في العمل.

وأكدت سعادة ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الاستعدادات لتنظيم الحدث اكتملت تزامناً مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، لتوفير كل ما من شأنه أن يرتقي برياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وأضافت النقبي، أن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تحرص دائماً على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة للجميع، وللمرأة على وجه الخصوص.