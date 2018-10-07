270 فارساً وفارسة يتنافسون في افتتاحية دوري القفز بالشارقة

الشارقة 24:

على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، شارك أكثر من 270 فارساً وفارسة في افتتاحية موسم قفز الحواجز 2018/2019، في نسخته الثامنة، برعاية لونجين وإشراف اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق.

واشتملت فعالياته على 10 أشواط جرت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بحضور الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتنافس الفرسان والفارسات على ألقاب 10 أشواط، منها 7 أشواط بمواصفات الجولة الواحدة والأخرى من جولة واحدة مع جولة للتمايز، وتراوح ارتفاع الحواجز بين 80 ـ 140 سم حسب الفئات الخمس.

ويبشر ثبات نسبة النجاح وتقارب مستوى الفرسان من كل فئة في الشوطين بموسم حافل بقوة التنافس والنتائج المتقدمة، خاصة بعد التحاق المزيد من الفرسان إلى منافسات الدوري والبطولات الدولية.

ويستضيف نادي الشارقة منها 4 منافسات اسبوعية ضمن الدوري، وبطولتين دوليتين إحداهما بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم في الأسبوع الأخير من شهر يناير القادم، والأخرى بطولة الشارقة الدولية من فئة الثلاث نجوم، كما يستضيف نهائيات الخيول الصغيرة، وختام النسخة الثامنة لدوري الإمارات لونجين في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2019.

حضر الفعالية سعادة الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وسعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير نادي الشارقة للفروسية والسباق، وحسام زميت المستشار الفني ممثل اتحاد الفروسية.

صدارة الأشواط المفتوحة

الشوط المفتوح الأول جاء من جولة واحدة وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وشارك فيه 39 فارساً وفارسة، نجح منهم 8 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، والمركز الاول أحرزه الفارس عماد غريب من فئة "الجونيورز" بالجواد "كواترو 3" من نادي الشارقة للفروسية.

والشوط المفتوح الثاني في ختام منافسات الأسبوع جاء من جولة واحدة مع جولة للتمايز وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، مما يجعله أهم أشواط الحفل، وشارك فيه 15 فارساً وفارسة، 5 منهم أكملوا الجولة الرئيسة دن خطأ، وجولة التمايز شارك فيها 4 فرسان بعد انسحاب الفارسة النرويجية أنيتا ساندي بجوادها "فور كاش 2" 12 سنة من نادي الشارقة للفروسية مكتفية بما قدمه معها في الجولة الرئيسة وفضلت إراحته لما هو آت من منافسات وبطولات كونه جوادها الأول.

وذهبت صدارة الشوط إلى الفارسة الدنماركية تينا لوند "بالجواد "كرالو" 9 سنوات من نادي دبي للبولو والفروسية والمملوك لوالدها فليمين لوند، لوند كانت أول المشاركين في التمايز ونجحت في إنهاء جولته في زمن بلغ 31.55 ثانية، وبقي صامداً لم يقدر على كسره أي من المشاركين بعدها، ونال المركز الثاني الفارس شادي غريب بالجواد "أميذيست دي" 13 سنة من نادي الشارقة للفروسية وأكمل التمايز في 32.03 ثانية.

وذهبت جائزة المركز الثالث للفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي والجواد "كوليسي" من نادي الشارقة أيضاً، وبعد ترفيع أدائه إلى الفئة الكبرى مع انطلاقة الموسم الجديد.

سالم أحمد يحقق أول ثنائية بالموسم

شوطان لخيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، الأول من جولة واحدة على حواجز 115 سم، وشارك فيها 13 فارساً وفارسة، 3 أكملوا الجولة دون خطأ وتصدرهم الفارس سالم أحمد السويدي بالجواد "دايموند وي" 6 سنوات من نادي الشارقة للفروسية، ومملوك للفارس السويدي والفارسة نادية تريم، الفارس سالم أحمد أكمل معه ثنائية في الشوط الثاني لنفس فئة الخيول الصغيرة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على ذات الارتفاع 115 سم.

وحسم التمايز في زمن بلغ 31.47 ثانية، وهي أول ثنائية يتم احرازها بالموسم الجديد، والمركز الثاني أحرزته الفارسة تينا لوند بالفرس "سيلفيتا زد" من نادي دبي للبولو والفروسية في زمن بلغ 32.69 ثانية.

أشواط الناشئين

الشوط الأول للفرسان من فئة الناشئين من جولة واحدة على حواجز 130 سم، وشارك فيه 23 فارساً وفارسة، 15 منهم أكملوا الجولة دون أخطاء والصدارة حققها الفارس شادي غريب بالجواد "أميذيست دي" من نادي الشارقة للفروسية.

والشوط الثاني المفتوح للناشئين بمواصفات الجولة مع تمايز هلى حواجز تراوح ارتفاعها بين 125 ـ 130 سم، وشارك فيه 33 فارساً وفارسة، و10 منهم انتقلوا إلى التمايز بعد إكمالهم الجولة الرئيسة دون خطأ، والفارسة تينا لوند سجلت فوزها الأول بالموسم بصحبة الفرس "بايس هوتيير" من نادي دبي للبولو والفروسية، وأنهت التمايز في زمن بلغ 30.01 ثانية، والمركز الثاني أحرزه الفارس عماد غريب بالجواد "كواترو 3" من نادي الشارقة للفروسية.

أشواط المبتدئين والخيول الصغيرة

تضمنت منافسات الأسبوع الأول 4 أشواط جميعها من جولة واحدة، ونصفها للفرسان المبتدئين على حواجز ارتفاعها بين 80 ـ 90 سم، في الشوط الأول شارك 44 فارساً وفارسة، نجح منهم 24 فارساً في إكمال الجولة بنجاح، وفي الشوط الثاني على ذات الارتفاع شارك 42 فارساً وفارسة نجح منهم 22 فارساً.

وفي بقية الأشواط شارك 24 فارساً وفارسة من الفئة المبتدئين المتقدمة ومن أصحاب خيول القفز الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات، على حواجز 100 ـ 110 سم نجح منهم 13 فارساً، ثم شارك 30 فارساً من الفئتين على ذات الارتفاع نجح منهم 10 فرسان في إكمال الجولة دون أخطاء واعتبرتهم لجنة التحكيم فائزين.