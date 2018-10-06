مواجهات قوية في دور الـ 16 لكأس زايد للأندية الأبطال

الشارقة 24 - محمود علي:

أقيمت السبت بالعاصمة السعودية الرياض، قرعة دور الـ 16 من كأس زايد للأندية الأبطال، وأسفرت عن مواجهات قوية بين الفرق العربية المتأهلة.

وستجمع مواجهة فريق الوصل ممثل الإمارات في البطولة، مع نظيره الأهلي المصري.

ويواجه المريخ السوادني، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، ويقابل النصر السعودي فريق مولودية الجزائر، ويواجه الوداد المغربي النجم الساحلي التونسي، ويلتقي الهلال السعودي مع نظيره النفط العراقي.

كما يواجه الإسماعيلي المصري الرجاء البيضاوي المغربي، ويواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك المصري، فيما يواجه وفاق سطيف الجزائري، نظيره الأهلي السعودي.