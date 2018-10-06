سفير أستراليا لدى الدولة يحتفل بعام زايد رفقة "منتخب الكريكت"

الشارقة 24:

قام آرثر أسبيرو سفير أستراليا لدى الدولة، يرافقه منتخب أستراليا للكريكيت، بزيارة إلى سكن العمال بشركة النابودة، للاحتفاء بمناسبة "عام زايد"، في بادرة مميزة، حيث حرص السفير الأسترالي على اصطحاب المنتخب، ومشاركة العمال من الجنسيات المختلفة لعبة الكريكت.

ورحب السفير الأسترالي بالعمال، وتحدث عن المناسبة التي يحتفل فيها شعب الإمارات بعام زايد، لإبراز دور المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس وبناء دولة الإمارات.

وأثنى السفير على جهود العمال في المساهمة في البناء والتعمير، وشاركهم في مباراة ودية في الكريكت، بين فريق يمثل العمال وآخر يمثل منتخب أستراليا.