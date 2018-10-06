الوحدة يصدر بياناً حول أخطاء تقنية الفيديو

الشارقة 24 – محمود علي:

طالب نادي الوحدة في بيان له بموقعه على الإنترنت بضرورة الاستفادة من تقنية الفيديو، موجهاً ملاحظات بشأن بعض ما تم في آخر مباراتين له بالدوري بسبب التقنية، حيث طالب بتأهيل الحكام بشكل أفضل على التقنية.

وأكد البيان دعم نادي الوحدة الحكام المواطنين ومؤازرتهم لتحقيق أعلى معدلات التوفيق والنجاح وتقليل الأخطاء إلى أقل معدل ممكن وخصوصاً بعد تفعيل تقنية الفيديو (VAR) والتي يجب الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن لصحة القرارات التحكيمية.

وناشد نادي الوحدة اتحاد كرة القدم لاتخاذ خطوات سريعة لتدريب وتأهيل الحكام ليكونوا على مستوى الحدث، خاصة بعد تسخير كافة الإمكانيات لدعمهم وليصبحوا واجهة مشرفة لمسابقاتنا ولكرة الإمارات محلياً وقارياً ودولياً.