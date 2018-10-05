دوري الخليج العربي: الفجيرة يفرض التعادل على العين 2-2

الشارقة 24 – محمود علي:

انتهى لقاء الفجيرة والعين بالتعادل إيجابياً بهدفين لكل منهما، في المباراة التي استضافها استاد الفجيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

سجل ماركوس بيرغ الهدف الأول للعين في الدقيقة 15، وتعادل محمد بن يطو للفجيرة في الدقيقة 39، ونجح إبراهيم دياكيه في تسجيل الهدف الثاني للعين في الدقيقة 78، وتعادل خالد عبد الله للفجيرة في الدقيقة 88.

ورفع الزعيم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، بينما رفع الفجيرة رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر من الترتيب.