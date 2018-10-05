في دوري الخليج العربي

الوحدة يعود لسكة الانتصارات بالفوز على الإمارات 3-1

  • الجمعة 05, أكتوبر 2018 في 10:10 م
  • خلال اللقاء
    خلال اللقاء
عاد الوحدة إلى سكة الانتصارات، وذلك عقب تغلبه على الإمارات بنتيجة 3-1 خلال لقاء الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.
الشارقة 24- محمود علي:
 
حقق الوحدة فوزاً مهماً خارج ملعبه على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها استاد نادي الإمارات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.
 
تقدم الوحدة في الدقيقة 12 عبر ليوناردو دي سوزا، وأضاف مراد باتنا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 17، وقلل شيخ دياباتي الفارق بهدف للإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة 23، قبل أن يعود باتنا ويسجل الثالث في الدقيقة 42.
 
ورفع العنابي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني من الترتيب، في حين توقف رصيد الصقور عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.