نيغريدو يقود العميد للفوز الأول في دوري الخليج العربي هذا الموسم

الشارقة 24- محمود علي:

حقق النصر فوزه الأول في الدوري بعد انتصاره على ضيفه دبا بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافها استاد مكتوم بن راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

سجل ألفارو نيغريدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، ورفع النصر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، في حين توقف رصيد دبا عند ثلاث نقاط أيضًا في المركز الثاني عشر.

على خط آخر جددت إدارة النصر الثقة في المدرب إيفان يوفانوفيتش مدرب الفريق، مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم تقييم الوضع وذلك عقب تعيينها بدلاً للإدارة السابقة برئاسة حميد الطاير والتي تقدمت باستقالتها.