عجمان يفوز على بني ياس ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

الشارقة 24 – محمود علي:

أنهى فريق عجمان صيامه عن الانتصارات، وحقق فوزاً مهماً على ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي اليوم.

تقدم حسن زهران لعجمان في الدقيقة 14، وتعادل حسن المحرمي لبني ياس في الدقيقة 63، وسجل ستانلي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

ورفع الفوز رصيد عجمان إلى ست نقاط في المركز التاسع، في حين توقف رصيد بني ياس عند ست نقاط أيضًا في المركز السابع، وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى للسماوي منذ انطلاق الموسم.