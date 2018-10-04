25 لاعباً في قائمة منتخبنا الأولمبي لمواجهتي مصر الوديتين

الشارقة 24 - محمود علي:

يستعد منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين، أمام شقيقه المنتخب المصري، يومي 12 و15 أكتوبر الجاري، باستاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي دبي، ضمن معسكره الداخلي الذي يقام للفترة من 6 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك في أولى محطات الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي ستنطلق اعتباراً من شهر مارس المقبل، وستسحب قرعتها يوم 7 نوفمبر المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور.

واختار المدير الفني للأبيض الأولمبي ماسيج سكورزا 25 لاعباً للمعسكر هم: محمد علي شاكر "عجمان"، سعيد جمعة السعدي، سليمان ناصر العامري، علي محمد أحمد "العين"، عيسى محمد العتيبة، محمد عمر العطاس، زايد عبد الله العامري، عبد الرحمن عبد الله العامري، فيصل أحمد المطروشي "الجزيرة"، علي خالد البلوشي "حتا، غيث حسين عبد الرحمن، محمد إبراهيم الجسمي، جاسم يعقوب البلوشي "النصر"، محمد هلال النعيمي، أحمد سلمان العكبري، خالد إبراهيم الظنحاني "الوحدة"، عبد الله جاسم علي "الوصل"، خالد عبد الرحمن البلوشي، عبد العزيز حمد صالح "بني ياس"، خالد محمد عبيد، أحمد عامر النقبي "اتحاد كلباء"، إسماعيل خالد خميس، محمد جمعة عيد "شباب الأهلي دبي"، ماجد إبراهيم سرور "الشارقة"، خليفة عبد الله خاطر "الفجيرة".

ويبدأ الأبيض الأولمبي تجمعه في دبي، السبت المقبل، على أن يؤدي تدريباته اليومية بملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

ويعتبر التجمع الحالي هو الأول للأبيض الأولمبي، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الشهر الماضي.