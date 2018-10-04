10 أندية تتنافس على بطاقتي التأهل لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم

الشارقة 24 - محمود علي:

تنطلق منافسات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة لدور الـ 16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، مساء يوم غد الجمعة، حيث تتنافس أندية دوري الدرجة الأولى على بطاقتين فقط للتأهل.

ويستضيف مسافي العربي في أولى مباريات التصفيات، فيما يحل دبا الحصن ضيفاً على الحمرية، ضمن مباريات الأسبوع الأول لحساب المجموعة الأولى، والتي تضم أندية الحمرية، العربي، خورفكان، دبا الحصن، ومسافي.

فيما يلتقي يوم "السبت"، الذيد مع العروبة، وحتا مع مصفوت، ضمن مباريات الأسبوع الأول لحساب المجموعة الثانية، والتي تضم أندية التعاون، الذيد، العروبة، حتا، ومصفوت.

الجدير بالذكر أن قرعة دور الـ 16، التي سحبت الشهر الماضي، أسفرت عن مواجهات مثيرة، حيث سيلتقي العين والوصل، فيما يلاقي شباب الأهلي منافسه اتحاد كلباء، بينما يواجه الفجيرة فريق عجمان، ويلعب الوحدة ضد دبا الفجيرة، والجزيرة في مباراة قوية ومثيرة امام الشارقة.

كما وضعت القرعة النصر في مواجهة بني ياس، على أن يلعب الظفرة مع أول المجموعة الأولى لتصفيات دوري الدرجة الأولى، والإمارات مع أول المجموعة الثانية لتصفيات دوري الدرجة الأولى، وستقام منافسات دور الـ 16 يومي 7 - 8 ديسمبر المقبل، فيما ستحدد مواعيد باقي الأدوار بعد التنسيق مع لجنة دوري المحترفين، على أن تكون المباراة النهائية للبطولة يوم 30 مايو من العام المقبل.