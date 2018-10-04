"الشارقة الرياضي" يعتمد خطة لتطوير العيادات الطبية بالأندية

الشارقة 24:

ناقش مجلس الشارقة الرياضي آخر ترتيبات استضافة الإمارة الباسمة لإحدى مراحل طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية 2019، وتنظيم الماراثون الصحراوي، واعتماد خطة تطوير العيادات الطبية في الأندية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، برئاسة الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحضور سعادة علي سالم المدفع نائب الرئيس، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام والأعضاء.

واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من الشيخ صقر القاسمي، بالحضور، رحب بأعضاء المجلس وأشاد بالجهود المبذولة في الفترة السابقة والعمل الدؤوب في مختلف اللجان، والتي كان لها الأثر الملموس في تعزيز مكانة مجلس الشارقة الرياضي كمؤسسة رياضية لها دورها في المجتمع.

ومن ثم ناقش الأعضاء العديد من الموضوعات، وعلى رأسها إعادة تشكيل لجنة الاحتراف برئاسة سعادة حسن عبد الوهاب، كما عرض سعادة المستشار سعيد الذباحي رئيس اللجنة القانونية آخر مستجدات إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الرياضي.

وتم خلال الاجتماع عرض تقارير اللجان الدائمة بالمجلس، منها لجنة الألعاب الفردية التي ناقشت البند الخاص بمكافآت اللاعبين الموهوبين، وتكريم أصحاب الإنجازات، والموافقة على عمل دراسة إدراج لعبة القوس والسهم في نادي دبا الحصن، بجانب تقرير لجنة الألعاب الجماعية، ومناقشة التقرير المقدم من سعادة عبد الملك جاني رئيس اللجنة بخصوص دعم الألعاب الجماعية بأندية المنطقة الوسطى، والتي تم الإعلان عنها، مؤخراً، في مؤتمر صحافي، بحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مع تكليف اللجنة للقيام بزيارات ميدانية للتعرف على احتياجات الأندية خلال الفترة المقبلة.

بدورها، قدمت سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بعرض تقرير عن رياضة المرأة، واستعراض البرامج والأنشطة الخاصة بها.

كما استعرضت سعادتها كأمين عام جائزة الشارقة للأسرة الرياضية مستجدات الخطط الفنية والتسويقية الخاصة بالجائزة، ومقترح لبرنامج مشترك بين المجلس ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لعرض برنامج لإعداد القيادات الرياضية، بالتعاون مع أحد المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية.

كما قامت سعادة حنان المحمود رئيس لجنة الاستثمار، بتقديم تقرير اللجنة، وأشادت بالجهود المبذولة في العديد من المشاريع الاستثمارية والتسويقية التي تساعد على تعزيز الأداء المالي بالنسبة للأندية، بجانب عدد من المشاريع والمبادرات الاستثمارية الخاصة بالمجلس.

وفي إطار حرص مجلس الشارقة الرياضي على عرض استراتيجية شاملة للرياضة في الإمارة، تمت الموافقة على تشكيل لجنة الاستراتيجية برئاسة الدكتور عبد الله عبد الرحمن، وعدد من الأعضاء والخبراء المتخصصين في مجال الاستراتيجيات.

أما في مجال الأحداث والفعاليات، وفي إطار استعدادات الدولة لتنظيم اليوم الرياضي الوطني، تم تكليف سعادة عدنان خميس الطلياني برئاسة لجنة اليوم الرياضي، وإعداد خطط العمل والبرامج التي سيتم تنفيذها في هذا اليوم، كما نوقشت ترتيبات تنظيم المجلس لمؤتمر ومعرض رياضي دولي.

وفي سياق آخر، استعرض سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، ومدير مجموعة الشارقة في كآس آسيا 2019، آخر المستجدات الخاصة بالبطولة، والإشادة بمتابعة وإشراف الشيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة، والمتابعة الحثيثة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كما تمت الإشادة بجهود وتعاون دائرة الاشغال العامة بالشارقة وجميع اللجان العاملة بالمجموعة.

أما فيما يخص الأندية، تمت الموافقة على استبدال عضو في مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بجانب مناقشة تبعية نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ليكون تحت مظلة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مع مناقشة مقترح تحويل اللجنة الدائمة لسباقات الهجن بالشارقة إلى نادي الشارقة لسباقات الهجن، على أن يتم إعداد دراسة متكاملة بهذا المقترح.