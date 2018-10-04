23 لاعباً في قائمة "أبيض الشباب" لنهائيات آسيا بجاكرتا

الشارقة 24 - محمود علي:

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم، القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للشباب، المقدمة من المدرب الفرنسي لودفيك باتيللي، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 4 من شهر نوفمبر المقبل، بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي احتضنت مايو الماضي مراسم القرعة، وأسفرت عن وجود منتخب الإمارات ضمن المجموعة الأولى بجانب إندونيسيا "المستضيف"، وتايوان، وقطر.

وضمت القائمة 23 لاعباً، هم: سالم خيري، أحمد فوزي "الجزيرة"، عمر بن سواف، راشد سالم "حتا"، يوسف علي المهيري، علي صالح، عبد الرحمن سالم، فارس خالد المرزوقي، سهيل عبد الله المطوع "الوصل"، سعود عبد الرحمن المهري، خالد محمد البلوشي "العين"، أحمد عبد الله جميل، عمر أحمد سالم، عيد خميس النعيمي، رائد رضا البلوشي، عبد الله عبد الرحمن النقبي "شباب الأهلي"، حمدان المنصوري، سلطان سعيد "الشارقة"، طحنون حمدان الزعابي، منصور إبراهيم الحربي، فهد محمد الحمادي "الوحدة"، ماجد راشد المحرزي، فهد باروت "اتحاد كلباء".

وشهدت القائمة انضمام عدد من العناصر المؤثرة، التي كان المنتخب قد افتقد وجودها خلال الفترة الماضية، حيث أن عودتهم تعزز صفوف "الأبيض الشاب"، وتتيح للجهاز الفني الذي عمل خلال الفترة الماضية على خلق الانسجام بين المجموعة كخيارات أكبر في وضع التشكيلة المناسبة، التي ستخوض غمار النهائيات الآسيوية.

وتغادر البعثة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، السبت المقبل، لإقامة آخر المعسكرات التحضيرية قبل المشاركة في البطولة، إذ يخوض مباراتين وديتين، حيث سيلعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، والصين، وطاجيكستان.