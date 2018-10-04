إيغور وعيسى والعنبري الأفضل لشهر سبتمبر لجوائز دوري المحترفين

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة دوري المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، وجاءت أسماء الفائزين لشهر سبتمبر كالتالي: إيغور كورونادو – أفضل لاعب، خالد عيسى – أفضل حارس مرمى، عبد العزيز العنبري – أفضل مدرب.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن إطلاق هذه الجوائز للمرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري الخليج العربي، الإثنين الماضي، وانتهى التصويت الذي استمر لمدة 48 ساعة بنهاية، أمس الأربعاء، في منتصف الليل.

وفاز إيغور لاعب الشارقة بجائزة أفضل لاعب باختيار الجماهير، بعد أن جاء في المركز الأول، بينما جاء خلفان مبارك صانع ألعاب فريق الجزيرة في المركز الثاني، وحل المصري حسين الشحات لاعب فريق العين في المركز الثالث.

أما حارس مرمى العين، خالد عيسى، فقد تفوق في التصويت على منافسيه فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس والذي أنهى التصويت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث حل حارس مرمى فريق اتحاد كلباء محمد البيرق.

واختير مدرب الشارقة، عبد العزيز العنبري، كأفضل مدرب بعدما احتل المركز الأول في التصويت متقدماً على كل من زوران ماميتش مدرب فريق العين الذي حل ثانياً في الترتيب، وجاء مارسيل كايزر مدرب فريق الجزيرة في المركز الثالث.

وسيتسلم الفائزون جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، التي تنطلق، الخميس، في 5:15 مساءً.

الجدير بالذكر، أن قائمة المرشحين لكل شهر ستضم 3 أسماء في كل فئة، يتم اختيارهم بناءً على الإحصائيات المقدمة من شركة "سبورت رادار"، المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وأن الجولة الأولى من الدوري، التي انطلقت وانتهت خلال يومي 30 و31 أغسطس، قد تم احتساب أرقامها ضمن جائزة شهر سبتمبر الماضي.