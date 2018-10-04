"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يناقش لائحته الداخلية

الشارقة 24:

استمراراً لرؤيته في تطوير المنظومة الإدارية والفنية، بحث نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس خلال اجتماع عقده في مقره بمدينة الشارقة، آليات صياغة لوائح تنظيم العمل الإداري بالنادي.

ترأس الاجتماع أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبحضور كل من أحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس الإدارة بالنادي، وعبيد العسم السويدي عضو مجلس الإدارة، والدكتور شاهين إسحاق المازمي.

وأشار العويس إلى رؤية المجلس في تدعيم النادي بلوائح فاعلة تمكن الكوادر العاملة والرياضيين من تحقيق مستوى راقٍ في الأداء.

واستعرض العويس مع الحضور بنود اللائحة الداخلية المقترحة للنادي وتعديلاتها، في إطار تنظيم العمل الإداري، بما يتوافق مع التوجهات والأهداف العامة لمجلس الشارقة الرياضي وحكومة الشارقة.

وأشار أحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن الاجتماع التحضيري الحالي يهدف للوصول إلى لوائح تحقق الأهداف المنشودة لمجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.