فريق كرة اليد بنادي الشارقة ينهي استعداداته لـ "كأس زايد"

الشارقة 24:

أنهى فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة، بطل كأس السوبر 2018، استعداداته لمباراة السوبر الإماراتي البحريني، والتي ستجمعه مع مضيفه النجمة البحريني الحائز على السوبر البحريني 2018.

وتحمل النسخة الثانية من البطولة اسم "كأس زايد"، وستقام المباراة بصالة الوصل في دبي، الجمعة، في تمام 4:30 عصراً.

ويلتقي الفريقان للمرة الثانية في السوبر الإماراتي البحريني، وفاز بنسخته الأولى 2017 فريق النجمة، في العاصمة البحرينية المنامة.

ومن جهته أعرب سعادة محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية عن ثقته في نجاح تنظيم الحدث بدولة الإمارات.

وذكر الحصان بأن فكرة بطولة السوبر الإماراتي البحريني تجسد واقع العلاقة الطيبة بين الأندية في الدولتين الشقيقتين، كما تساهم في تعزيز هذه العلاقات المتميزة على كافة المستويات، وخاصة أن النسخة الثانية تحمل اسم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأكد رئيس إدارة الألعاب الجماعية أن الحضور الجماهيري أمر هام لإنجاح مباراة كأس زايد.

وأفاد ناجي ربيعة عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي ومشرف كرة اليد الشرقاوية، بأن المباراة بمثابة عرس خليجي لكرة اليد للعام الثاني على التوالي، ويأمل بأن يخرج اللقاء الأخوي، بمستوى فني عالي يعكس مدى تطور أداء الفريقين الكبيرين.

وأشار لاعب فريق رجال يد الملك ضاحي محمد إلى أن مواجهة النجمة في السوبر الإماراتي البحريني تختلف عن المنافسات المحلية.

كما أكد أحمد هلال كابتن فريق الشارقة أن مباراة السوبر الإماراتي البحريني تعد فرصة جيدة للاحتكاك بفريق قوي بطل آسيا مثل النجمة البحريني، مما يصب في خدمة الملك.