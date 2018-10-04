شالكه يتصدر المجموعة الرابعة في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق شالكه الألماني فوزاً مهماً على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي وبهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الـ 4 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يدين الفريق الألماني بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ويستون مكيني الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد شالكه إلى 4 نقاط، ليعتلي الصدارة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه جالطة سراي التركي، الذي يحل ضيفاً على بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة.

في المقابل، ظل لوكوموتيف متذيلاً الترتيب بلا رصيد من النقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.