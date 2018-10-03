العنبري: الشارقة أكمل جاهزيته لمواجهة الجزيرة

الشارقة 24 – محمود علي:

أعلن عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، جاهزية فريقه لمواجهة الجزيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

وأضاف العنبري خلال مؤتمر صحافي، أن فريقه سيدخل اللقاء مكتمل الصفوف بدون أي غيابات.

ووصف المباراة بالمهمة والصعبة، كونها تجري مع أحد الفرق المرشحة للقب ولديه أيضاً تشكيلته من اللاعبين المميزين على مستوى المواطنين او الأجانب ومواجهتهم أمر صعب بكل تأكيد.

وعن رؤيته لفريق الجزيرة وخط هجومه، أكد العنبري أن الجزيرة فريق قوي هجومياً بصورة كبيرة، ويمتاز بتألق اللاعبين المواطنين في بعض الأحيان أكثر من الأجانب.

وأضاف أن اللاعبين مطالبون بتركيز عالي في هذه المباراة لأنها من المباريات المهمة، وتمنى العنبري أن يؤدي فريقه المباراة بشكل جيد ومن ثم الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.