راشد بن حمدان يزور "النصر" ويلتقي مجلس الإدارة واللاعبين

الشارقة 24 – محمود علي:

قام سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي بزيارة للنادي التقى خلالها مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري للفريق.

رافق سموه خلال الزيارة سعادة أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعبد الرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس شركة النصر لكرة القدم، وعبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، وإبراهيم الفردان رئيس شركة النصر للاستثمار، وأعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي.

وترأس سموه في مستهل زيارته اجتماع مجلس إدارة النادي وبحضور أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة للنادي، مؤكداً سموه على أهمية التحديات التي تنتظر النادي في المرحلة القادمة، واضعاً ثقته في القائمين على إدارة شؤون النادي، مثمناً جهود كل من يعمل من أجل رفعة البيت الأزرق والمخلصين لنادي النصر.

وتجول سموه في أروقة استاد آل مكتوم، واستمع إلى شرح وافٍ من حول الأعمال الإنشائية الجارية والتي شارفت على الاكتمال استعداداً لاستضافة مباريات بطولة كأس آسيا والتي تستضيفها دولة الإمارات في يناير 2019.

وثمن سموه الجهود المبذولة من قِبَل الشركة المنفذة لأعمال تطوير استاد آل مكتوم والجهات المعاونة وعلى رأسها شرطة دبي، بلدية دبي، مجلس دبي الرياضي، مُوجهاً سموه بضرورة مواصلة العمل الجاد وبذل مزيد من الجهد ليُصبح استاد آل مكتوم درة ملاعب الإمارة ومسرحاً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وبعد ذلك حرص سموه على حضور جانب من الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم في الملعب الفرعي، حيث ألقى كلمة على اللاعبين، مطالباً إياهم ببذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل عودة النصر إلى مكانته الطبيعية، وشدد سموه خلال كلمته على أن شعار النصر يستحق أن يُبذل من أجله الغالي والنفيس وطالب اللاعبين بضرورة التحلي دائماً بالروح القتالية في الملعب وأن يبذلوا أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز حتى يعود العميد إلى منصات التتويج.

وقدم اللاعب أحمد الياسي قائد الفريق الأول نيابة عن اللاعبين الشكر لسموه على كل ما يقدمه لهم من أجل رفعة الفريق، مُعرباً عن اعتزاز اللاعبين وتقديرهم الكامل لزيارة سموه ولقاءه بهم للشد من أزرهم وتحفيزهم للمواجهات المقبلة، معاهدين سموه أن يقدموا المستوى الذي يليق باسم وشعار نادي النصر.