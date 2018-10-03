28 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لمعسكر برشلونة

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني، قائمة الأبيض للمعسكر الخارجي، الذي سيقام للفترة من 6 إلى 16 أكتوبر 2018، بمدينة برشلونة الإسبانية، ضمن المحطة الثالثة من محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في الإمارات مطلع عام 2019.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً آسيوياً تم توزيعها على 6 مجموعات، حيث سيلعب منتخبنا الوطني "مستضيف البطولة" ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين.

وضمت القائمة 28 لاعباً هم: علي خصيف، فارس جمعة، علي مبخوت، خلفان مبارك، خليفة مبارك الحمادي "الجزيرة"، خالد عيسى، إسماعيل أحمد، محمد أحمد، بندر الأحبابي، عامر عبد الرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم "العين"، محمد برغش، محمد حسن الشامسي، إسماعيل مطر، أحمد راشد، سلطان الغافري، سالم سلطان "الوحدة"، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل "شباب الأهلي دبي" محمود خميس، خليفة مبارك غانم "النصر"، خميس إسماعيل، علي سالمين "الوصل"، الحسن صالح "الشارقة"، فهد الظنحاني "بني ياس"، عمر عبد الرحمن "الهلال السعودي".

ويخوض منتخبنا في برشلونة مباراتين دوليتين وديتين أمام هندوراس، يوم 11 أكتوبر، ومنتخب فنزويلا يوم 16 من ذات الشهر، ضمن أيام الفيفا.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى برشلونة، السبت المقبل، عبر مطار دبي الدولي، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري الخليج العربي، التي ستُلعب يوما الخميس والجمعة.

ويستهل الأبيض مشواره في نهائيات كأس آسيا بمواجهة شقيقه المنتخب البحريني يوم الخامس من يناير، في لقاء الافتتاح باستاد مدينة زايد الرياضية، فيما يواجه في الجولة الثانية نظيره المنتخب الهندي يوم 10 يناير، كذلك على استاد مدينة زايد الرياضية، على أن يواجه نظيره المنتخب التايلندي في الجولة الثالثة يوم 14 يناير باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.