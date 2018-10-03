نادي الذيد يكمل تعاقده مع لاعبين محترفين لفريقه الأول لكرة القدم

الشارقة 24:

أكمل نادي الذيد تعاقده مع اللاعبين المحترفين الأجانب في الموسم الكروي بنادي الذيد، بعد استكمال أوراق اللاعب كمال الدين برو من امازولو شمال أفريقيا، "يحمل الجنسية الفرنسية ولعب في فرنسا مع شاتورو الدرجة الثانية"، بالإضافة إلى استعارة الاعب إلكسندر أباسيدرومن من نادي خورفكان، وهو ثاني هدافي الموسم الرياضي الماضي لأندية الدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته إدارة نادي الذيد مع اللاعبين الأجانب، وإدارة الفريق الأول، بحضور سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وحميد عبد الله الخاطري نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية، وسالم الرفيسا عضو مجلس الإدارة بنادي الذيد، ومحمد سعيد الطنيجي مدرب الفريق الأول.

وعبر بن هويدن عن سعادته بتعاقدات هذا الموسم، وأشاد بمستوى اللاعبين وبإنجازاتهم السابقة في كرة القدم، وشكر نادي خورفكان على تعاونه.

من جهته تقدم الطنيجي مدرب الفريق الأول بالشكر لمجلس إدارة نادي الذيد لتوفير كافة مقومات النهوض بالفريق الأول، إلى جانب تسخير الإمكانات المتاحة للارتقاء باللاعبين والجهازين الإداري والفني.