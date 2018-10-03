دوري الإمارات لونجين ينطلق بـ "الشارقة للفروسية" الأربعاء

الشارقة 24:

تنطلق، عصر الأربعاء، بنادي الشارقة للفروسية أولى فعاليات برنامج قفز الحواجز في الموسم الجديد "2018/2019"، ويتضمن 17 منافسة محلية تشكل النسخة الثامنة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، برعاية لونجين، وإشراف اتحاد الفروسية، وبالتعاون مع أندية ومراكز الفروسية بالإمارات التي تستضيف منافساته حتى الأسبوع الأخير من شهر أبريل القادم.

كما يتضمن 13 بطولة دولية من جميع الفئات وتشغل روزنامة موسم القفز خلال الفترة الزمنية الممتدة من 20 ديسمبر القادم إلى 23 فبراير 2019، منها 3 بطولات من فئة 5 نجوم، بطولة كأس رئيس الدولة وكأس الأمم في نسختها الثامنة في العاصمة أبوظبي وينظمها اتحاد الإمارات للفروسية، وبطولة دبي الدولية لقفز الحواجز وينظمها نادي دبي للفروسية على ميدان مركز الإمارات للفروسية، وهي النسخة الثانية لبطولة دبي بعد ترفيعها إلى الفئة الرفيعة ابتداءً من الموسم الماضي، وبطولة كأس حاكم الشارقة للمرة الثانية كأول بطولة من فئة 5 نجوم تقام فعاليات منافساتها على ميدان مغطى بمنطقة الشرق الأوسط، وتتزامن مع كل واحدة منها بطولة دولية من فئة النجمتين لاستيعاب مشاركة المزيد من الفرسان بصحبة خيولهم من المستويات الأخرى.

بالإضافة إلى بطولتان من فئة 4 نجوم في أبوظبي، ومثلهما من فئة 3 نجوم في العين والشارقة، ومن فئة النجمتين أيضاً 3 بطولات دولية، بطولة كأس الاتحاد وتقام على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم، وهي أولى بطولات القفز الدولية في الموسم الجديد بالإمارات، وبطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وتعقبها بطولة دولية من فئة النجمتين وتقام للمرة الأولى على ميدان المدينة المستدامة في دبي بعد نجاحها في تنظيم أول منافسات لقفز الحواجز أقيمت الموسم الماضي على ميدانها العشبي وسجلت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

افتتاحية الموسم

افتتاحية منافسات الأسبوع الأول لدوري القفز في الموسم الجديد تشتمل على 10 أشواط، ويستضيفها نادي الشارقة للفروسية على مدى يومي الخميس والجمعة على ميدان الصالة المغطاة مكيفة الهواء بمركز الشارقة للفروسية، ويشارك فيها الفرسان والفارسات المنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات من جميع الفئات بخيول القفز من جميع الأعمار والمستويات، وينطلق أول الأشواط الخمسة التي ستقام ابتداءً من عصر الأربعاء وجميعها بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 80 سم لفئة المبتدئين وحتى الارتفاع 130 سم في الشوط المفتوح في ختام منافسات الأربعاء، وتقام بقية الأشواط الخمسة يوم غد الجمعة، شوطان منها من جولة واحدة خلال الفترة الصباحية، وبقية الأشواط من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز يتراوح ارتفاعها بين 115 ـ 140 سم حسب فئات الفرسان.

لائحة جديدة

يشرف على منافسات الأسبوع الأول حسام زميت المستشار الفني باتحاد الفروسية، وعبر عن تمنياته بأن يحقق فرسان القفز بالإمارات المزيد من النجاحات في الموسم الجديد الذي تنطلق فعالياته، الأربعاء، متضمناً لائحة جديدة لدوري الإمارات لونجين تهدف إلى تطوير مستوى أداء الفرسان من فئات الشباب والفرسان الأطفال، بناءً على ما حققوه من نتائج جيدة خلال فصل الصيف في أوروبا.

وأوضح زميت أن معظم منافسات الأسبوع الأول والثاني يغلب عليها مواصفات الأشواط مفتوحة المشاركة مما يتيح للفرسان فرصة أكبر لتجهيز خيولهم واختيار ما يناسبها من مستوى يمكنها الأداء فيه خلال الموسم.

ويترأس لجنة التحكيم الدولي خليل إبراهيم بمعاونة محمد الناخي وأحمد الشامسي وهاني فهمي، ويتولى الدولي علي مهاجر تصميم المسارات، ويشرف على الميادين عبد الرؤوف محمد، كريم حسين و محمد منصور.