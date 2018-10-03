"المنطقة الحرة" راعياً لفريق كرة القدم بنادي الحمرية

الشارقة 24:

في مؤتمر صحافي، كشف نادي الحمرية الثقافي الرياضي عن رعاية جديدة قدمتها المنطقة الحرة بالحمرية للفريق الأول لكرة القدم والنادي، بجانب أسماء اللاعبين الجدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي 2019/2018م، وعددهم 8 لاعبين.

وأعلن سعادة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم بنادي الحمرية، عن رعاية المنطقة الحرة للحمرية السخية للفريق الأول، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحضر المؤتمر سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلي راشد الشامسي ممثل المنطقة الحرة بالحمرية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار سعادة جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، أن نادي الحمرية نجح في تأسيس فريق لكرة القدم قادر على المنافسة في الدوري المحلي، وفقاً لخطته الاستراتيجية، وأضاف أن تلك الاستراتيجية تتواصل من خلال تأهيل الفريق وتدعيم صفوفه بلاعبين يشكلون إضافة نوعية للفريق، وأبدى سعادته برعاية المنطقة الحرة بالحمرية للفريق الأول وللنادي، من خلال الإسهام في دعم تميز النادي رياضياً في كافة الميادين والمنافسات والمشاركات المرتقبة.

من جانبه أكد علي راشد الشامسي ممثل المنطقة الحرة بالحمرية، أن حرص المنطقة الحرة على تنفيذ توجيهات حاكم الشارقة ورعاية النادي والفريق الأول سيتواصل في الأعوام المقبلة.